Trionfo di Shiffrin: bis nello slalom speciale di Levi

Anita Giuli la migliore delle azzurre

La migliore delle azzurre è stata la piemontese Anita Gulli, al 23º posto in classifica che a oggi rappresenta il miglior risultato in carriera. La coppa del mondo va avanti e si sposta in Nord America dove - sabato e domenica prossima - le ragazze saranno impegnate negli Usa, a Killington, per un gigante ed uno speciale.