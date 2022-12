Bormio, miglior tempo di Innerhofer nella prima prova in discesa

Christof Innerhofer ha chiuso con il miglior tempo la prima prova della discesa libera di Bormio, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. L'azzurro ha fatto registrare il tempo di 1'57"92, precedendo il canadese James Crawford in 1'58"18 e il francese Adrier Fresquet in 1'58"19. Per quanto riguarda gli altri azzurri, settimo tempo per Mattia Casse in 1'58"89, nono per Pietro Zazzi in 1'59"03 e undicesimo per Dominik Paris in 1'59"09 tra i favoriti per la gara. Domani, martedì, seconda ed ultima prova.