Bormio, Casse chiude al secondo posto la prova a cronometro

"C'è ancora da lavorare"

Al termine della gara Mattia Casse ha manifestato tutta la sua soddisfazione per il risultato finale: "Ho messo insieme quello che ho visto ieri con i nuovi sci, che testo per la prima volta in condizioni del genere. Ieri ero un po’ titubante, oggi ho messo qualcosina in più. C’è ancora da lavorare ma Kilde è andato veramente forte anche se in prova. Pista tosta, col fondo duro e domani lo immagino ancora più duro”.