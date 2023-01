Biathlon, Coppa del Mondo: Vittozzi seconda in inseguimento, vince Herrmann-Wick

BOLZANO - Gara di inseguimento nella Coppa del mondo femminile di biathlon ad Anterselva: l'azzurra Lisa Vittozzi si conferma sul podio ancora una volta e non si interrompe la striscia di piazzamenti nelle prime tre di atlete femminili azzurre. La sappadina è stata autrice di una grande prestazione trovando il 20/20 al tiro e andando a prendersi la seconda posizione dietro la tedesca Denis Herrmann-Wick. Dorothea Wierer ha commesso 3 errori in tutto in piedi dopo aver comandato per la prima metà di gara e ha chiuso al settimo posto.