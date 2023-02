Marsaglia annuncia l'addio alle gare: "È arrivato il momento. Carriera fantastica"

COURCHEVEL (FRANCIA) - Matteo Marsaglia ha annunciato il suo addio a fine stagione dall’attività agonistica: "Mi sono goduto moltissimo questa gara, perché è stato il mio ultimo Mondiale e anche una delle mie ultime gare in assoluto. È arrivato il momento, finirò la stagione visto che non manca più tanto", sottolinea il 37enne romano al termine della discesa maschile iridata di Courchevel . "L’obiettivo - prosegue Marsaglia - sarebbe quello di accedere alle finali, per poter dare l’addio lì in bellezza. In ogni caso ci siamo, è giunto il momento di farsi da parte e lo dico con un po’ di commozione", dichiara emozionato l'atleta azzurro.

Marsaglia e il futuro: "Dopo lo sci farò..."

Marsaglia racconta che la sua "è stata una carriera fantastica. L’ho riattraversata in questi giorni dal debutto Mondiale del 2011: son passati ben 12 anni. Tanto sudore, qualche lacrima e qualche sorriso ma me la godo fino alla fine". Sull'immediato futuro, l'atleta romano non ha dubbi: "Dopo lo sci sicuramente farò il papà a tempo pieno, mi prenderò un anno sabbatico per stare con la mia famiglia e smettere di essere sempre in giro con la valigia. Ho già un figlio e ne arriverà un altro a fine aprile". Poi aggiunge: "Vedremo poi cosa fare, ma ci sono tante possibilità. Sicuramente insegnerò ai miei bimbi a sciare, come ho avuto la fortuna io da piccolo".