Chi sono i TOP 10 ski influencer italiani?

Milano, marzo 2023 – È finalmente iniziata la settimana delle finali d i Coppa del Mondo di sci , previste dal 13 al 19 marzo nella località di Soldeu (Andorra) . Tanti i verdetti già scritti come la conferma della nostra Sofia Goggia come regina della Discesa, con la vittoria della terza coppa di specialità consecutiva, la quarta totale. L’appuntamento che andrà a chiudere ufficialmente la stagione, promette spettacolo e l’attenzione mediatica è altissima, anche se non soprattutto su quei canali che ormai stanno diventato imprescindibili per la fortuna di questi eventi: i social network. Ormai da tempo è infatti consolidato il connubio tra il mondo dello sci e il settore dell’influencer marketing, con sempre più collaborazioni tra i cosiddetti “ ski influencer ” e i brand, consci del grande potenziale di ingaggio verso target audience specifiche. Secondo quanto emerge da una ricerca basata sui dati di FLU PLUS, suite integrata di influencer marketing, e condotta su atleti del nostro Paese , la principale audience è composta per il 70%, da uomini tra i 25 e i 34 anni .

L’analisi, che prende in considerazione il canale Instagram, restituisce così la classifica dei “TOP 10 ski influencer italiani” per engagement rate:

1. Laura Pirovano (@lollipirovano) 19,30%,

2. Alex Vinatzer (@alexvntzr) 13,01%

3. Roberta Melesi (@robertamelesi) 11,56%

4. Sofia Goggia (@iamsofiagoggia) 11,48%

5. Elena Curtoni (@elenacurtoni) 6,87%

6. Marta Bassino (@martabassino) 6,70%

7. Francesca Marsaglia (@francesca_marsaglia) 6,66%

8. Federica Brignone (@federicabrignone) 6,38%

9. Dominik Paris (@dominikparis) 5,18%

10. Christof Innerhofer (@innerhoferchristof) 2,66%

Interessante scoprire il risultato dell’eterna sfida Goggia-Brignone su un palcoscenico come quello social, dove è l’atleta bergamasca a primeggiare, dopo che solo qualche settimana fa ha strappato alla collega-rivale anche lo scettro di sciatrice italiana più vincente di sempre in Coppa del Mondo.

In prima posizione assoluta troviamo però la giovane Laura Pirovano, astro nascente del nostro sci, davanti ad Alex Vinatzer, leader per la compagine maschile, che vede la presenza in top ten anche di Dominik Paris e Christof Innerhofer.

Goggia (la migliore in termini di follower con una fan-base di quasi 500.000 su Instagram) e la “valanga rosa”, invece, conquistano 7 delle prime 8 posizioni in graduatoria, confermando anche sui social network un momento magico per il nostro sci al femminile.

NOTA METODOLOGICA

L’analisi è stata realizzata grazie alla tecnologia e agli algoritmi proprietari della suite integrata di influencer marketing FLU PLUS, prendendo in considerazioni i profili ufficiali Instagram degli atleti appartenenti alla squadra nazionale maschile e femminile. Il periodo di riferimento dell’analisi è marzo 2023