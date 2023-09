Sofia Goggia si racconta in tv: "Vi dico i miei due segreti per vincere"

Sofia Goggia, campionessa olimpica e vincitrice di 4 Coppe del Mondo di discesa libera, inaugura a sorpresa la quinta stagione di ‘Da noi…a ruota libera’ di Francesca Fialdini. Alla domanda da parte dalla conduttrice su come si faccia ad esercitare la forza di volontà, l’atleta risponde che "La disciplina e la costanza sono la chiave per raggiungere i risultati. Sono le cose ordinarie fatte estremamente bene che portano poi a qualcosa di straordinario. Basta avere costanza e la passione, che è il fuoco che spinge tutto" e, incalzata dalla conduttrice sul senso della bellezza, la Goggia saluta il pubblico e conclude il suo intervento dicendo che "Per me la bellezza è molto legata all'appagamento dell’animo. Ha tantissime declinazioni, come ad esempio l'essere in pace con se stessi’. L’inizio della nuova stagione di ‘Da noi… a ruota libera’ non poteva che continuare sulla scia del più intenso, monologo del momento, quello di America Ferrera in 'Barbie'. Un monito su tutti da parte della conduttrice estratto dal monologo: "Ci viene detto di non uscire dalle righe. E invece noi vogliamo farlo, vogliamo uscire dalle righe".