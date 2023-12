Stefanie Fleckenstein, terribile caduta in discesa libera: urla e paura

Attimi di paura in Val d'Isere, durante la prova di discesa libera femminile valida per la Coppa del Mondo. Stefanie Fleckenstein è rimasta coinvolta in una rovinosa caduta sul traguardo. La sciatrice canadese ha perso il controllo degli sci ed è scivolata a terra con violenza.

Stefanie Fleckenstein, le urla di dolore

L'atleta ha urlato per diversi secondi a causa del forte dolore, provocando la reazione delle altre atlete presenti sul traguardo. L'azzurra Laura Pirovano si è coperta gli occhi e le orecchie per non vedere le condizioni della Fleckenstein e non ascoltare le sue urla disperate. L'atleta è stata poi soccorsa dal personale medico.