Brignone shock, cade subito nel gigante slovacco: cosa è successo

JASNA (SLOVACCHIA) - È durata pochissimo la gara di Federica Brignone a Jasna, dove l'azzurra è partita con il pettorale numero 1 nella prima manche del gigante di Coppa del mondo ma è uscita subito dopo il via, caduta dopo un sobbalzo (e oggi con ogni probabilita' perdera' il pettorale rosso di leader della classifica di specialità). Il tutto con un pubblico numerosissimo arrivato per tifare la campionessa locale Petra Vlhova anche lei però subito fuori, tradita da una inclinazione eccessiva e portata via in barella dopo essere finita contro le reti di protezione (gli sci si sono impigliati con possibili lesioni per lei e gara momentaneamente interrotta). Brutta caduta per una inforcata a tutta velocità anche per la canadese Britt Richardson.