Sci: Mikaela Shiffrin e Aleksander Aamodt Kilde si sposano

Fiori d'arancio in vista per Mikaela Shiffrin e Aleksander Aamodt Kilde . Il campione norvegese ha fatto la proposta di matrimonio alla collega americana. Il fidanzamento è stato annunciato su Instagram con un post congiunto, dove la Shiffrin mostra l'anello ricevuto dal suo futuro marito. Kilde ha detto di aver preso la sua decisione in ospedale dove si stava riprendendo dalla lussazione alla spalla e dall'infortunio al polpaccio destro causati dalla caduta-choc durante la discesa di Wengen, nella prova di Coppa del mondo dello scorso 13 gennaio.

La storia d'amore tra Mikaela Shiffrin e Aleksander Aamodt Kilde

"Ci sono stati tanti alti e bassi, è chiaro, ma i momenti più belli sono quelli intimi, con la mia famiglia e, in particolare, con Mikaela - ha confidato al canale norvegese NRK - Durante la mia degenza in ospedale a Innsbruck mi sono detto che era giunto il momento. Quindi sono fidanzato". Shiffrin e Kilde sono fidanzati dal 2021. Anche l'americana è stata costretta allo stop di un mese e mezzo per una caduta a fine gennaio. Ma il rientro è vicino, come precisato dalla diretta interessata: "Tornerò. Sento che si può fare, che è possibile. Ho 31 anni ed è l'età migliore in un certo senso. Posso continuare fino a 40, ma questo è il momento migliore e devo dare il massimo".