Lutto per Alberto Tomba, morto il padre Franco: "È stato lui a farne un campione"

Lutto nel mondo dello Sci italiano per la scomparsa di Franco Tomba, padre di Alberto , che lascia la moglie Maria Grazia e gli altri due figli Alessia e Marco. Una perdita particolarmente sentita per una figura sempre discreta, che da dietro le quinte ha seguito e sempre sostenuto la carriera della leggenda azzurra.

Il cordoglio della Federazione

E' stato Flavio Roda, presidente della Federazione italiana sport invernali, a raccontare l'importanza di Franco per i successi ottenuti da Alberto: "E' stato lui a far sì che diventasse il grande campione che tutti conoscono, mi chiedeva di farlo sciare in tutte le condizioni e di ascoltarne le sensazioni. La Fisi non può che stringersi attorno alla famiglia Tomba in queste giornate di dolore".