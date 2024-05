Razzoli appende gli sci al chiodo: “Felice della mia avventura”

Giuliano Razzoli saluta il circo bianco. Lo sciatore azzurro chiude la propria carriera a trentanove anni dopo un oro olimpico in slalom ottenuto a Vancouver nel 2010. Un percorso lungo 17 anni nel gruppo sportivo dell’Esercito , con 157 gare in Coppa del mondo in Nazionale con 3 partecipazioni alle Olimpiadi e 8 ai Mondiali.

Le parole di Razzoli

"Lascio sereno - ha dichiarato Razzoli al momento del congedo - perché sono felice di come ho attraversato tutta la mia avventura, e sono grato di averla potuta vivere. La mia grande fortuna è quella di essere nato in un territorio particolare per lo sci, e mi sono reso conto di essere riuscito a trasmettere molte emozioni alle persone. Ma tutto quello che ho dato mi è tornato indietro amplificato. Ringrazio le persone che nella vita mi hanno insegnato qualcosa: la mia famiglia, mia moglie, mio figlio, i miei genitori e le mie sorelle. Ringrazio il mondo dello sci che ha permesso tutto questo e il gruppo sportivo dell’Esercito". Il 20 luglio amici e tifosi hanno organizzato per lui una grande festa d'addio.