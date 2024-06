Morti Jean Daniel Pession e la fidanzata: lutto nel mondo dello sci

Una tragedia terribile ha colpito il mondo degli sport invernali. In un drammatico incidente ha perso la vita Jean Daniel Pession, 27enne componente della squadra di Coppa del mondo. Anche la sua fidanzata Elisa Arlian, ha perso la vita. L'intervento dell'elisoccorso era scattato in seguito al loro mancato rientro. I corpi dei due alpinisti sono stati avvistati dall'equipaggio dell'elicottero della Guardia di finanza dotato di apparecchiatura per il rilievo di segnale di telefonia mobile cellulare e recuperati, purtroppo senza vita, lungo la parete nord. Il medico a bordo dell'elicottero Sa1 ha constatato il decesso. Le ricerche erano partite dalla segnalazione di non rientro ed hanno richiesto l'impiego di tre velivoli: Sa1, Sa3 (con equipaggio misto Soccorso alpino valdostano e Corpo valdostano dei vigili del fuoco) e Guardia di Finanza-Sagf. Le operazioni di riconoscimento sono affidate al Soccorso alpino della Guardia di finanza di Cervinia.