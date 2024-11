Clamoroso: Lindsey Vonn torna allo sci a 40 anni, è ufficiale

Lindsey Vonn torna a sciare a 40 anni di età: è ufficiale. La campionessa statunitense, che si era ritirata nel 2019, tornerà alle gare in questa stagione. La novità è stata confermata dalla stessa Vonn al New York Times, dopo settimane di indiscrezioni sui suoi allenamenti in Nuova Zelanda. Anche la squadra Usa ha ufficializzato il ritorno dell'atleta, che in carriera ha vinto tre medaglie olimpiche (oro in discesa libera e bronzo in super-G ai Giochi di Vancouver del 2010 e un bronzo in discesa libera a Pyeongchang 2018) e due ori mondiali. Nella bacheca della Vonn, che ha compiuto 40 anni il 18 ottobre scorso, anche 82 vittorie in Coppa del mondo, 4 coppe generali e 16 di specialità.