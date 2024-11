Slalom gigante femminile a Killington: dramma Shiffrin

KILLINGTON (STATI UINITI) - Epilogo drammatico dello slalom gigante di Killington , in Vermont, prova valida per la Coppa del Mondo di sci: Mikaela Shiffrin è caduta rovinosamente nel corso della seconda manche, che la vedeva scendere come ultima atleta dopo aver dominato la prima gara. L'americana, che proprio oggi sperava di festeggiare la storica vittoria numero 100, si potrebbe essere seriamente infortunata al ginocchio.

Shiffrin trasportata in slitta

Shiffrin stava cercando di rispondere al tempo della svedese Sara Hector, poi vittoriosa, ma, dopo aver urtato una porta, si è letteralmente ribaltata, finendo contro le reti di protezione e rimanendo a lungo sulla neve, dolorante al ginocchio sinistro. L'infortunio, purtroppo, non sembra di poco conto, tanto che è stato necessario imbracare la campionessa e trasportala in ospedale con la slitta.

Il punto della Federazione Usa

La federazione statunitense di sci ha comunicato che sono in corso accertamenti per valutare le conseguenze della brutta caduta: "Mikaela è stata portata via in slitta. Ulteriori informazioni arriveranno, ma ci si può consolare con il fatto che ha chiesto i tempi intermedi della sua gara".