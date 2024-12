Shiffrin mostra le ferite: "Non riesco a muovermi, ma tutto bene..."

Bruttissimo finale per lo slalom gigante di Killington , in Vermont, prova valida per la Coppa del Mondo di sci. La grande favorita ed eroina di casa Mikaela Shiffrin ha dominato la prima manche, ma ha poi chiuso la seconda con una terribile caduta . L'americana sperava di ottenere la vittoria numero 100 in carriera, e invece ha lasciato la pista in slitta , necessitando un trasporto in ospedale.

Shiffrin, l'aggiornamento sulle sue condizioni

Il primo aggiornamento sulle condizioni è arrivato proprio da Mikaela Shiffrin, che in un video sui social ha mostrato le sue ferite: "Ciao a tutti, non c'è più bisogno di preoccuparsi adesso. Al momento però non riesco a muovermi. Mi dispiace spaventarvi così, tutte le immagini sono positive ma per ora non riesco proprio a muovermi. Grazie a tutti per il supporto e per esservi preoccupati, e complimenti alle mie compagne di squadra".