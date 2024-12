Sci, Hirscher si rompe i legamenti: stagione finita per l'austriaco

Hirscher, il messaggio sui social

Il trentacinquenne Hirscher dopo l’infortunio ha comunicato l’imprevisto in maniera quasi liberatoria: ”Durante una scivolata innocua - scrive lo sciatore austriaco - forse ho finalmente concluso il mio viaggio". Hirscher è tornato a gareggiare questa stagione per la prima volta dopo aver vinto otto Coppe del Mondo maschili consecutive. In tre gare il suo miglior risultato è stato il 23° posto nello slalom gigante di apertura della stagione a Sölden, in Austria.