Sci, Hirscher cade in allenamento e si rompe il crociato, il ritiro è sempre più vicino

Lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e stagione già finita per Marcel Hirscher . Per il 35enne austriaco, si è già chiusa la stagione del rientro all'attività agonistica.

L'ex campione di sci Marcel Hirscher, che quest'inverno ha tentato un ritorno in Coppa del Mondo dopo cinque anni di ritiro, si è infortunato lunedì in allenamento al ginocchio ed è stato costretto a terminare la sua stagione dopo solo tre gare. Lo ha annunciato martedì uno dei suoi fornitori Van Deer.

Le dichiarazioni

"Marcel Hirscher ha una lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro", dice il comunicato di Van Deer.

Lunedì sera è stato operato e rimarrà in ospedale per due o tre giorni in osservazione.

"Un legamento cruciale in meno è la fine del progetto", ha spiegato Hirscher.

Il 35enne, 8 volte vincitore della Coppa del Mondo generale di sci alpino, ha proseguito dicendo: “Naturalmente è uno stop difficile da accettare, dopo otto mesi di allenamenti duri fatti per rientrare. È un vero peccato perché tutto il team, me incluso, aveva altri progetti per questo inverno. Sarà sicuramente difficile guardare le gare ma fa parte del gioco. Forse ho finito il mio viaggio".

La carriera

Marcel Hirscher, considerato da molti come il miglior sciatore di tutti i tempi, aveva deciso di rientrare nel circuito della Coppa del Mondo a 35 anni dopo un lungo periodo di inattività. Lo sciatore è rientrato dopo otto mesi intensivi di allenamento e già questo traguardo lo considerava come una piccola vittoria personale.

Le sue prestazioni nelle gare successive non erano state all’altezza delle aspettative ma stava lavorando per poter migliorare i suoi tempi. Durante lo slalom gigante a Levi, Hirscher ha chiuso molto distante dai migliori, mentre a Gurgl è caduto nella prima manche.

L’ipotesi del ritiro si fa sempre più concreta per Marcel Hirscher, anche perché la stagione 2024-2025 iniziata da poco è di fatto già finita per lui. Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, diventano ora un miraggio.