Sci, Shiffrin: "L'infortunio è serio non so quando tornerò"

La caduta

Lo scorso sabato durante la seconda manche del gigante di Coppa del Mondo a Killington, Mikaela Shiffrin ad alta velocità è finita con lo sci sinistro contro la base di un palo, in una classica inforcata con lo sci che si è subito staccato. E' stata catapultata in avanti finendo nelle reti mentre l'altro sci non si è staccato. Dalle prime immagini è sembrato che la gamba dell'americana non abbia subito torsioni particolari. Subito sono arrivati i soccorsi medici con Mikaela sdraiata sotto la rete per un controllo preliminare.

Dopo qualche minuto è arrivata una slitta per portarla a valle per delle visite più accurate.

Shiffrin si era infortunata, anche se non gravemente ma saltando comunque diverse gare successive, lo scorso gennaio in discesa, aveva deciso di rinunciare alle libere.

Le condizioni e il futuro

Mikaela Shiffrin: "Sono stata sicuramente molto fortunata. Ma non ho nemmeno mai provato così tanto dolore. Nel letto non riuscivo a spostarmi sul fianco. Ed ero completamente sotto shock“.

Shiffrin salterà il superG di Beaver Creek negli USA del 15 dicembre e i due superG a St. Moritz in Svizzera del 21-22 dicembre.

Potrebbe tornare in azione in gigante e slalom a Semmering in Austria del 28-29 dicembre. In alternativa, l’appuntamento di Kranjska Gora in Slovenia, dal 4 al 5 gennaio con gigante e slalom.

La campionessa statunitense, alla ricerca del successo numero 100 in Coppa del Mondo, ha postato sui social un aggiornamento delle sue condizioni: "È un infortunio serio ed è difficile dire quando rientrerò sulla neve o a gareggiare. Di certo non ci sarò a Beaver Creek e questo è una gran seccatura. D’altra parte però sono stata fortunata e non mancherò per dare supporto alle mie compagne".