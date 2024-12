Sci Alpino, Goggia: "L’infortunio? Un incubo. Vivo ogni giorno al meglio"

Sofia Goggia è carica in vista del ritorno nella Cdm di Beaver Creek dopo il lunghissimo stop per infortunio. Così la campionessa azzurra: "L'ultima cosa a cui penso in questo momento sono i possibili scenari in Coppa del mondo. Torno da un infortunio che è stato emotivamente e fisicamente pesantissimo. Mentalmente l'ho patito tantissimo perchè era una stagione dove stavo andando bene, era il periodo di lancio verso nove gare di velocità che per me avrebbero contato tantissimo. Ora, paradossalmente, sembra che non sia successo nulla, non ci penso nonostante sappia benissimo l'incubo che ho vissuto. E’ come se togliendo le piastre mi sia rimpossessata della ragazza che ero prima".