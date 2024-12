Goggia e Brignone, discesa a Beaver Creek: orario e dove vederle in tv e streaming

Tutto pronto per il rientro in gara di Sofia Goggia. L'azzurra, insieme alla Brignone, prenderà parte alla discesa libera a Beaver Creek , in Colorado. A distanza di di dieci mesi dalla frattura di tibia e malleolo della caviglia destra che l’ha costretta a due interventi, l'azzurra tornerà in pista.

Discesa libera a Beaver Creek: orario

La discesa libera, che vedrà impegnate Sofia Goggia e Federica Brignone, si disputerà sulla pista denominata Birds of Prey in Colordo e prenderà il via alle ore 19.00 italiane (le ore 11.00 locali).

Discesa libera a Beaver Creek: come vederla in tv e streaming

La discesa libera a Beaver Creek, sarà visibile in diretta tv, su Rai2 ed Eurosport 1. In streaming si potrà seguire su discovery+, Dazn, RaiPlay, Now e SkyGO.