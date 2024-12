Goggia diretta sci alpino, Beaver Creek: oggi il ritorno alle gare LIVE

19:38

Suter si illude, poi molla

Finisce undicesima la svizzera Corinne Suter, apparsa in ottima forma nelle prove e che al primo intermedio si era illusa di chiudere con un gran tempo.

19:33

Brignone solamente quinta

Una discesa ricca di difficoltà per Federica Brignone, che perde subito nella parte alta e chiude al quinto posto a 87 centesimi da Cornelia Huetter.

19:29

Curtoni rientro senza squilli

Al rientro dopo un anno di assenza per infortunio, prova senza squilli per Elena Curtoni, solo undicesima. Ora c'è Federica Brignone.

19:26

Pirovano solamente quinta

Peccato per Laura Pirovano, che era addirittura in testa dopo il primo intermedio. Chiude invece con il quinto tempo, 89 centesimi lontana da Huetter.

19:24

Goggia, sfuma la vittoria: Huetter show!

Pazzesca discesa dell'austriaca Cornelia Huetter, che spodesta Sofia Goggia dal primo posto, portandosi in testa con 16 centesimi di vantaggio.

19:19

Brava Bassino, terzo tempo per lei

Bella gara per Marta Bassino, che chiude terza alle spalle di Gut Behrami, con 48 centesimi di ritardo da Sofia Goggia.

19:17

Gut Behrami è dietro!

Per soli 18 centesimi, ma Gut Behrami chiude alle spalle di Goggia, che resta al comando! Bene la svizzera nella parte alta, ma non ha retto il confronto con il gran finale di Sofia.

19:13

Sofia Goggia balza al comando!

Miglior parziale in tutti i settori, Sofia Goggia è tornata! L'azzurra balza al comando e all'arrivo alza l'indice al cielo. Ora tocca alla favorita Gut Behrami.

19:11

Tocca a Sofia Goggia!

Dopo le austriache Ortlieb e Puchner, che chiudono entrambe alle spalle di Ming-Nufer, è il momento di Sofia Goggia!

19:08

Nicol Delago non c'è: tempo altissimo

Inizia male la gara delle italiane, con Nicol Delago che sbaglia subito e compromette la discesa, chiusa addirittura a 1"43 da Ming-Nufer.

19:00

Via alla gara di Beaver Creek!

Prende il via la discesa di Beaver Creek, ad inaugurare il tracciato è la francese Laura Gauche.

18:57

È di Elena Fanchini l'unico podio a Beaver Creek

Le donne non gareggiano sulla pista 'Birds of Prey' da ben 11 anni ed in quella occasione, era il 2013, arrivò l'unico podio azzurro a Beaver Creek, grazie al terzo posto di Elena Fanchini, nella gara vinta da Gut Behrami, che ancora oggi, partirà come favorita.

18:47

Federica Brignone in gran forma

Oltre ai sorprendenti tempi fatti registrare in prova da Sofia Goggia, a stagliarsi su tutte è stata anche Federica Brignone, con un primo ed un secondo tempo. Le due azzurre sono state anche le sole a scendere sotto il secondo di distacco da Lara Gut Behrami nella prima sessione dominata dalla svizzera.

18:35

I pettorali delle italiane

La pima italiana a scendere sarà Nicol Delago, con il pettorale numero 4, seguiranno Sofia Goggia con il 7, Marta Bassino con il 9, Laura Pirovano con il 12, Elena Curtoni con il 14, Federica Brignone con il 15, Nadia Delago con il 25, Sara Thaler con il 34, Roberta Melesi con il 42 e Vicky Bernardi con il 43.

18:25

Dieci le Azzurre al via

Folta la rappresentanza azzurra, saranno dieci le italiane al cancelletto di partenza di Beaver Creek: oltre a Sofia Goggia, in gara anche Federica Brignone, Marta Bassino, Roberta Melesi, Nicol e Nadia Delago, Laura Pirovano, Elena Curtoni, Sara Thaler, Vicky Bernardi.

18:15

Occhi puntati su Sofia Goggia

A dieci mesi dal grave infortunio che poteva pregiudicarne la carriera, Sofia Goggia torna in pista e lo fa con grandi premesse, visti il secondo ed il primo tempo, con distacchi abissali, ottenuti nelle discese di prova.

18:00

Discesa libera Beaver Creek, dove vederla in tv

La discesa libera femminile della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino di verrà trasmessa in diretta dalle ore 19.00 italiane. ECCO COME SEGUIRLA

Beaver Creek, Usa