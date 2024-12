Gustav Thoeni: "Goggia è bionica. Sinner? Mi ricorda un asso dello sci..."

Da leggenda dello sci azzurro, con 4 Coppe del Mondo assolute vinte in carriera (oltre a un oro olimpico e 5 mondiali), Gustav Thoeni parla dei campioni italiani di oggi, ricordando la sua prestigiosa carriera da atleta e allenatore: " Sofia Goggia ? È bionica - dice il 73enne ex asso dello sci in un'intervista esclusiva a Libero - a 10 mesi da un terribile incidente per il quale molti si sarebbero ritirati, cosa ha fatto Sofia? Ha rivinto una gara di coppa del mondo. Ma non uno slalom, un SuperG. E dopo il secondo posto in libera di 24 ore prima. Campioni ce ne sono tanti nello sport, fuoriclasse pochi. Chi inizia a sciare ora dovrebbe tenerla come esempio".

Tomba come Sinner

Thoeni parla poi di Dominik Paris, che è l'uomo di punta della nazionale azzurra a 35 anni: "È un fenomeno da studiare, scia come ne avesse 25. Alla sua età ero già in pensione". Poi la chiacchierata si sposta a quando Thoeni divenne allenatore di Alberto Tomba, altro fuoriclasse dello sci italiano: "Lui di città e io di montagna, lui estroverso e io introverso. Ci siamo adattati facendo un patto per gli allenamenti mattutini: Gustav, mi disse Alberto, all’alba no, facciamo un’oretta dopo e smettiamo un’ora dopo? La verità è che di atleti come Alberto o come Sinner ne nascono uno ogni 30 anni. Sinner ha iniziato con lo sci? Lo so, certo, è nato in Val Pusteria e andava come un trenino fra le porte. Poi a 7-8 anni ha scelto il tennis e mi sembra abbia fatto bene, no?".