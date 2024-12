Mattia Casse trionfa a sorpresa nel SuperG della Saslong in Val Gardena

Sorpresa in Val Gardena , con Mattia Casse che a 34 anni ottiene il primo trionfo in Coppa del Mondo , andando a vincere il SuperG della mitica Saslong , proprio dove nel 2022 aveva ottenuto il primo dei suoi tre podi in carriera.

Vittoria col brivido per Casse

Successo non pronosticabile, nonostante l'ottima sessione di prove, per l'azzurro, che partito con il pettorale numero 10 ha chiuso la sua prova in 1'28"23. Un successo arrivato però sul filo di lana, con l'americano Jared Goldberg che si piazza un centesimo dietro Casse, festeggiando comunque il primo podio in Coppa del Mondo, davanti ad un certo Marco Odermatt, che aveva vinto il SuperG di apertura a Beaver Creek.

I piazzamenti degli altri azzurri

Per quanto riguarda gli altri azzurri in gara, nulla di eclatante: Dominik Paris chiude al decimo posto, davanti a Pietro Zazzi, undicesimo, e Nicolò Molteni, sedicesimo. Più indietro Giovanni Franzoni ed il veterano Christof Innerhofer, rispettivamente trentesimo e trentacinquesimo, mentre sono finiti fuori Benjamin Alliod e il giovane Max Perathoner. Domani (sabato 21 dicembre) si replica sulla Saslong con la prova di discesa libera, che lo scorso anno vide festeggiare il nostro Paris.