Diretta Goggia e Brignone, SuperG St. Moritz: c'è anche Vonn. Tutto rinviato, Sci alpino LIVE

ST. MORITZ - Il meteo ferma il SuperG femminile di St. Moritz. C'era tanta attesa per Sofia Goggia, che ieri ha centrato il terzo podio stagionale . In pista dovevano esserci anche Federica Brignone e la Vonn, ieri al rientro a 6 anni dal suo ritiro. Nebbia e vento forte, tutto rinviato.

12:59

Nebbia e vento a St.Moritz

Oggi, va detto, non ci sono mai state le condizioni per provare a scendere in pista. Vento fortissimo e nebbia. Impossibile solo provarci.

12:34

SuperG rinviati, il calendario diventa fitto

E ora? Da recuperare ci sono anche le due gare a Tremblant. Così è difficile stilare un nuovo calendario e riprogrammare il tutto.

12:05

SuperG, gara cancellata

Ora è ufficiale, la gara femminile di SuperG a St. Moritz è stata cancellata. Troppo vento e tanta nebbia, non si sono presentate le condizioni per provare a scendere. Dunque tutti al caldo in attesa di una nuova programmazione nei prossimi mesi.

11:41

SuperG, ancora un nuovo orario: poche chance di gareggiare

Nuova partenza fissata per le ore 12:30. Difficile a questo punto che si possa gareggiare a St. Moritz. Questo sarà l’ultimo orario possibile per evitare sovrapposizioni con il Gigante uomini in Alta Badia.

11:39

Le condizioni sulla pista del SuperG

Vento forte su tutto il tracciato e nebbia. Così è difficile per le atlete disputare la gara. E le condizioni non sembrano migliorare, anzi. A questo punto il rinvio potrebbe diventare una necessità.

11:19

SuperG, nuovo rinvio: l’orario

Non migliorano le condizioni meteo sulla pista di St. Moritz. La partenza della gara è stata posticipata ancora: nuovo orario fissato per le ore 12.

11:05

Il momento di Sofia Goggia

Dal ritorno in pista dopo l’infortunio di febbraio, Sofia mette insieme il terzo piazzamento: il secondo posto e la vittoria sulle nevi di Beaver Creek e ieri il terzo posto. Oggi vuole di più.

10:42

Partenza SuperG: c’è un nuovo orario

Si proverà a partire alle ore 11:30, mezz’ora più tardi del via previsto. Le condizioni meteo non sembrano migliorare. La partenza potrebbe essere abbassata di quota: sotto c’è meno nebbia.

10:21

Vonn di nuovo in pista

Lindsey Vonn a quarant’anni e sei anni dopo la sua ultima gara è tornata con grande passione. Ieri ha chiuso al 14° posto a 1”18 da Huetter, dimostrando in alcuni tratti della pista di poter dire ancora la sua.

10:06

SuperG, attenzione al meteo: cosa succede

Il meteo questa mattina non sembra ottimale per scendere in pista. Leggera nevicata, vento forte e nebbia. Si attende la ricognizione.

9:52

SuperG a St.Moritz, attesa per il via

Ci siamo, alle ore 11 il via ad un altro SuperG a St. Moritz. Attenzione solo alle previsione meteo, non ottimali per il via.

St. Moritz