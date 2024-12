Diretta Brignone, gigante a Semmering: segui lo sci alpino LIVE

Prosegue la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino, stavolta con il gigante in tappa a Semmering, in Austria. Previste due manche, la prima alle ore 10 e poi la seconda alle ore 13. Saranno in gara otto azzurre tra cui Federica Brignone, che punta ad essere una delle protagoniste della gara di oggi. Non ci sarà invece Sofia Goggia, che tornerà in pista a gennaio 2025. Segui la gara in diretta.