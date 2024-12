Brignone, due record storici: da Tomba a Compagnoni, i numeri incredibili

Una giornata speciale per la splendida Federica Brignone. La sciatrice azzurra ha dominato il gigante di Semmering, in Austria: secondo successo stagionale, il 29° in carriera in Coppa del mondo per la valdostana, prima anche dopo la prima manche. All’arrivo l’azzurra ha conservato 57 centesimi di vantaggio sulla campionessa olimpica della specialità, la svedese Hector. Terza la neozelandese Alice Robinson.