Goggia e Brignone diretta slalom gigante Kranjska Gora: segui lo sci LIVE

Riparte la Coppa del Mondo di sci , con lo slalom gigante a Kranjska Gora. E l'Italia punta a fare bene vista la presenza di Sofia Goggia , che ritorna dopo l'assenza nell'ultima tappa, e Federica Brignone , reduce dal trionfo a Semmering. Prima manche in programma alle ore 9:30, con 72 sciatrici al via, poi alle 12:30 la seconda e decisiva manche. Segui la diretta.

11:07

+++ Termina la prima manche, Goggia 12ª +++

Si chiude la prima manche con Sara Hector davanti a tutti. L'Italia sorride con cinque azzurre qualificate (Goggia, Della Mea, Zenere, Melesi, Ghisalberti), ma pesano le eliminazioni di Brignone e Bassino.

10:55

Nulla da fare per Collomb

La giovane azzurra si ferma al 31° posto e non riesce dunque a qualificarsi per la seconda manche.

10:48

Platino eliminata, Ghisalberti a rischio

Platino scende al 31° posto ed è eliminata. Ora a rischio c'è Ghisalberti, che si trova al 29° posto.

10:37

Marta Bassino eliminata

Marta Bassino esce fuori dalle prime 30 ed è dunque eliminata.

10:33

Bene le altre azzurre

Platino chiude 23ª e potrebbe qualificarsi. Decisamente meglio Ghisalberti (22ª) e Della Mea (18ª).

10:25

Zenere chiude 17ª, è la seconda delle azzurre

Con 1:01.07 Asja Zenere chiude al 17° posto ed è la seconda delle azzurre. Siamo a trenta atlete scese, ne mancano altre 42.

10:10

Goggia: "Non mi accontento"

Queste le parole di Sofia Goggia dopo la prima manche: "Per come sto sciando in allenamento potevo fare meglio. Ho fatto difficoltà a capire questo fondo, ho subito il tracciato. La posizione non è male ma non mi accontento. Tutto è possibile nello sci".

10:00

Sofia Goggia, ottavo tempo a 2 secondi da Hector

Sofia Goggia chiude in 1:00.14, momentaneamente all'ottavo posto e a due secondi di distacco dalla leader Hector.

9:56

Tra poco Sofia Goggia in pista

È arrivato il momento di Sofia Goggia in una giornata, fin qui, terribile per le azzurre.

9:51

Malissimo Bassino, al momento penultima

Prosegue la giornata storta delle azzurre con Marta Bassino a ben 4 secondi dalla vetta, momentaneamente penultima dopo una prova con troppe scivolate sul ghiaccio.

9:45

Brignone ora rischia in classifica

Secondo zero della stagione per Federica Brignone, che molto probabilmente perderà tantissimi punti nei confronti di Sara Hector, ancora in testa.

9:42

+++ Scivola Brignone, è fuori! +++

Termina subito il gigante di Brignone, che si piega troppo e scivola a neanche metà gara. Nessun problema per l'azzurra, che però è visibilmente delusa per il risultato: è già fuori!

9:37

Hector in testa, tra poco parte Brignone

Sara Hector parte forte e vola subito in testa con il tempo di 58.05. Tra poco partirà la prima azzurra, Federica Brignone.

9:31

Kranjska Gora, si parte!

Inizia ufficialmente lo slalom gigante con Stjernesund che parte per prima.

9:15

Brignone davanti a tutti nella classifica di specialità

Federica Brignone, reduce dalla vittoria di Semmering, è la leader della classifica di specialità con 200 punti. Dietro di lei la svedese Sara Hector, seconda con 196 punti.

9:05

Kranjska Gora, nove azzurre in gara

Oltre a Federica Brignone, Sofia Goggia e Marta Bassino, ci saranno altre sei azzurre in gara: Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti, Lara Della Mea e Giorgia Collomb.

8:55

Goggia e Brignone in pista: l'orario

Alle ore 9:30 inizierà la prima manche dello slalom gigante, con Brignone che partirà per 7ª mentre Goggia scenderà per 16ª. Tra di loro anche Bassino, che scende 11ª.

8:45

Slalom Kranjska Gora, come seguirlo in tv e streaming

Lo slalom gigante sarà visibile in diretta tv su Rai Sport ed Eurosport 1. Disponibile anche la diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

Kranjska Gora - Slovenia