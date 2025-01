Vittoria per il bulgaro Popov nello Slalom a Madonna di Camp

Lo slalom speciale in notturna di Madonna di Campiglio è stato vinto a sorpresa dal bulgaro Albert Popov in 1.45.

La 71ª edizione dello slalom speciale 3Tre di Madonna di Campiglio ha regalato sorprese continue, soprattutto nella seconda manche. Una battaglia giocata sul filo dei centesimi al termine della quale ha prevalso l’amatissimo atleta bulgaro Albert Popov, che nella night race trentina ha trovato la sua prima vittoria in carriera.

Dall'8 gennaio 1980 all'8 gennaio 2025, sono passati 45 anni esatti tra due date storiche per la Bulgaria dello sci alpino, che torna a trionfare nel massimo circuito in una serata a Madonna di Campiglio. Il merito è di Albert Popov, che porta a casa una seconda manche fenomenale sulla 3Tre e conquista lo slalom sotto gli occhi di leggende di questo sport come Alberto Tomba e Ingemar Stenmark.

Alle spalle dell’atleta bulgaro, il coriaceo Loic Meiilard, sciatore elvetico polivalente che sul canalone Miramonti centra l’ennesimo risultato positivo di questa bella stagione di gare in Coppa del Mondo. Lo svizzero, al quarto podio in cinque slalom, è anche il nuovo leader della classifica di speciali.

Con lui sul podio lo svizzero Loic Meillard, (1.45.66), che passa in testa alla classifica di disciplina, ed il croato Samuel Kolega (1.45.68) mentre è uscito il norvegese Atle McGrath che era al comando dopo la prima manche. Per l'Italia gara deludente con un solo azzurro in classifica. E' il trentino Stefano Gross, 21/o e ultimo in 1.48.28. La Coppa del Mondo uomini ora passa in Svizzera, ad Adelboden, nelle Alpi bernesi dove il meteo ha costretto gli organizzatori ad invertire l'ordine delle gare in programma: sabato speciale e domenica gigante.



Popov dopo la vittoria, ha dichiarato: "Non so cosa dire, è incredibile. Ho visto il tempo della seconda manche e pensavo fosse ottimo per il podio, non credevo potessi vincere. Trionfare qui a Campiglio è una cosa speciale, sulla 3Tre mi sono sempre sentito forte anche perché amo l'Italia e adoro l'atmosfera italiana: mi alleno spesso su queste piste, conosco bene il Canalone Miramonti, ma davvero sono senza parole".