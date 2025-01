Brignone da 30 e lode nella libera di St. Anton: caduta per Goggia  

ST. ANTON (AUSTRIA) - Federica Brignone vince a St. Anton. Discesa perfetta della milanese, che coglie la trentesima vittoria in carriera, trionfando per la prima volta nella specialità. Seconda Malorie Blanc, terza Ledecka. Un vero peccato per il quarto posto di Laura Pirovano , giù dal podio per una manciata di centesimi. Caduta Sofia Goggia : scivolata che per fortuna non ha portato conseguenze. Rivivi il racconto della gara ...

13:21

Goggia tranquillizza tutti: "Sto bene"

Felice per Federica Brignone e per la prestazione di Laura Pirovano, la prende con filosofia Sofia Goggia, che spiega così la sua caduta, rassicurando tutti sulle sue condizioni: "Fortunatamente tutto bene, in quella curva sono andata leggermente lunga, finendo nella neve fresca vicino alle reti e non sono più riuscita a far rientrare l’esterno, ed è andata così".

13:17

Brignone esulta: "Chi l'avrebbe mai pensato?"

Grande soddisfazione per Federica Brignone: "Sapevo che sarebbe stata una gara sofferta, ma sono molto felice per questo successo. Vincere in discesa, chi l'avrebbe detto? Mi dispiace tanto per il quarto posto di Laura Pirovano, che si è vista sfuggire il podio ancora una volta".

13:01

Classifica generale aggiornata

Federica Brignone, con il primo posto di oggi, è quarta in classifica generale con 419 punti. La croata Ljutic rimane in testa con 456 posti. Poi la Hector e la Rast. Pesa lo zero per Sofia Goggia: rimane nona a 285 punti.

12:52

Vittoria di Federica Brignone!

Vince Federica Brignone con una discesa libera perfetta! Seconda Malorie Blanc, terza Ledecka. Quarta e sfortunata Laura Pirovano.

12:41

Blanc, che discesa. Pirovano fuori dal podio

La svizzera scende benissimo e il primo posto della Brignone (che esulta!) è salvo. Per sette centesimi, un nulla, la Blanc è seconda. E Pirovano ora è quarta, che peccato!

12:39

Sci, il podio momentaneo

Mancano poche atlete per la fine, ma Federica Brignone è praticamente certa della vittoria. La situazione è questa: l'atleta azzurra è prima con il tempo di 1'16''08. Alle sue spalle la ceca Ester Ledecka (-18"); terza con un distacco di 43'' un'altra italiana, Laura Pirovano. Buon quinto posto per l'americana Lindsey Vonn.

12:22

Il graffio della Vonn non basta

Grande discesa dell’americana, ma è quinta a 58 centesimi dalla Brignone. Lindsey, al rientro sulle nevi a 40 anni dopo il ritiro, sta migliorando sempre più (14esima a St. Moritz). La Pirovano è sempre terza.

12:17

Ledecka toglie il secondo posto alla Pirovano

La ceca Ledecka fa un’ottima discesa e si piazza seconda a soli 18 centesimi da Federica Brignone. Così Pirovano scende terza. Laura va sempre a caccia del primo podio in carriera. Ma occhio alla Vonn…

12:09

Il podio momentaneo

Al momento in testa c’è sempre Federica Brignone, poi Laura Pirovano. Terza l’austriaca Venier. Ricordiamo che Sofia Goggia è caduta.

11:47

Bella discesa della Venier

Bene l’austriaca Stephanie Venier che chiude terza e fa scivolare giù la Gut Behrami, ora sesta.

11:45

Capolavoro Brignone!

Una discesa perfetta della campionessa azzurra! Non sbaglia praticamente nulla e si prende il primo posto con 43 centesimi di vantaggio su Laura Pirovano! Che comunque è seconda.

11:40

Pirovano sempre in testa, anche la Huetter dietro

Laura Pirovano ha fatto veramente una grande discesa. Anche la campionessa Huetter è dietro di appena 0.18.

11:39

Gut Behrami non ne approfitta

L’occasione d’oro, dopo la caduta della Goggia, non viene sfruttato dalla But Behrami. É terza a 44 centesimi. E la nostra Pirovano è sempre in testa.

11:35

Sofia Goggia sta bene

Tutto ok per Sofia Goggia che si è rialzata sui propri sci. Pesa lo zero in classifica.

11:34

Sofia Goggia a terra!

Errore della nostra azzurra che scivola e va a sbattere contro le reti. La caduta non sembra essere particolarmente grave. Da valutare le sue condizioni, ma che peccato!

11:32

La Pirovano è super: che prova

La nostra azzurra Laura Pirovano è bravissima e va in testa con 2 decidimi sulla Ortlieb. Ora tocca a Sofia Goggia.

11:30

Ortlieb vola in testa

Ottima prova della padrona di casa, Nina Ortlieb. Vola in testa con un vantaggio di 29 centesimi sulla Lie.

11:24

Bene la Lie, Suter è dietro

Piccolo errore nella discesa della Lie, ma le basta per essere momentaneamente in testa con 3 decimi di vantaggio sulla Super.

11:20

Discesa, inizia la gara

La Nufer la prima a scendere con il tempo di 1’17’’18. Tempo che potrebbe essere nullo: ha attraversato la porta. Poi tocca alla campionessa olimpionica Super.

10:59

Le avversarie di Goggia e Brignone

Occhi puntanti sulle concorrenti delle due azzurre. Ci sono Vickhoff Lie, Gut Behrami, Huetter, Macuga e ovviamente Lindsey Vonn.

10:44

Sofia Goggia alla vigilia della discesa

“Quando abbiamo iniziato la ricognizione, la neve era molto ghiacciata anche a causa della pioggia caduta che è penetrata, poi le temperature si sono alzate e quando siamo scese tre ore dopo abbiamo trovato una neve marcia, quasi primaverile. Io ho guardato bene la pista, troveremo condizioni totalmente diverse, cercheremo di adattarci al meglio. Continuo a vivere giorno per giorno, ho avuto buone conferme dal gigante e sono contenta del blocco tecnico svolto nel periodo natalizio”.

10:25

Federica Brignone, le sue sensazioni

"Le condizioni saranno sicuramente diverse rispetto a quelle trovate giovedì. Ha nevicato, cambierà anche la velocità. Ho delle buone sensazioni, cercherò di fare il massimo, rimanere tranquilla senza strafare, per non commettere gli stessi errori di inizio stagione".

10:11

Discesa libera, partenza abbassata

Visto le non ottimali condizioni meteo l'organizzazione ha deciso di abbassare la partenza. Il tracciato così diventa un po’ meno tecnico.

9:41

Goggia e Brignone a St. Anton: tutto pronto

Alle ore 11 scatterà la Discesa libera a St. Anton, in Austria, valida per la Coppa del Mondo di Sci Alpino. Sofia Goggia e Federica Brignone a caccia del podio.

St. Anton - Austria