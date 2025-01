Sci: Sofia Goggia "Ora affronto le gare con la gioia di esserci"

Sofia Goggia

Dopo aver vinto a Cortina, ha dichiarato: "Non c’è emozione più bella che vincere qui a Cortina. Questo posto rappresenta molto di più per me di una semplice gara di Coppa del Mondo. Le mie giornate più belle sono sempre qua. Arrivare al traguardo davanti a questo pubblico è stata un’emozione unica”.

Successivamente si è confidata con l'Osservatore Romano e racconta di essere stata sul punto di mollare tutto dopo il grave infortunio del 5 febbraio dell'anno scorso. Viene ricordato cosa scrisse la campionessa bergamasca sui social dopo un altro infortunio, quello che, a 23 giorni dai Giochi, rischiò di comprometterne la partecipazione all'Olimpiade di Pechino '22.

Sui social scrisse: "Se questo è il piano che Dio ha riservato per me, altro non posso fare che spalancare le braccia, accoglierlo e accettarlo. E andare avanti". Ma poi andò in Cina e conquistò una medaglia dell'argento che ebbe dell'incredibile, visto ciò che le era capitato. "Oggi mi sembra un sogno sciare dopo essere stata ferma per quasi tutto il 2024: sono un'atleta felice e grata di potermi presentare serena, libera alle gare. Con la gioia di esserci, di avere un'altra opportunità. Quando la gara non va come vorrei beh, in altri tempi sarei tornata a casa con un broncio così, arrabbiata con me stessa. Adesso, forte dei momenti bui che ho vissuto, penso: martedì sarò di nuovo al cancelletto di partenza, sto bene, sono in piedi, posso rimettermi in gioco. Anche perché, dice il mio allenatore, in fondo sono solo gare di sci".

La Goggia prosegue: "L'importante è dare sempre il meglio, mettere tutto quello che hai in quello che fai. Ma vincere non è mai tutto, perché non dipende solo da te".