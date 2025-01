Sci, Brignone out in seconda manche del gigante di Kronplatz. Bene Della Mea

Federica Brignone out nella seconda manche del gigante di Kronplatz della Coppa del Mondo di sci e ottiene uno zero in ottica classifica. A trionfare è stata la neozelandese Alice Robinson in 1'55"28. Secondo posto per la svizzera Lara Gut-Behrami dietro di 56 centesimi e terzo per la statunitense Paul Moltzan a 94 centesimi dalla prima. Poco sotto l'italo-albanese Laro Colturi a 1"22 da Robinson. La svedese Sara Hector va invece out nello stesso punto di Brignone.