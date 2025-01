 Goggia e Brignone diretta discesa libera Garmisch. Sci alpino oggi

A caccia di un grande risultato. Sofia Goggia e Federica Brignone pronte a tornare in pista nella coppa del mondo di sci femminile. Le nevi sono quelle di Garmisch Partnenkirche, Germania. Sono comunque nove le azzurre in gara oggi: con Federica e Sofia ci sono pure Nicol Delago, Pirovano, Bassino, Curtoni, Nadia Delago, Melesi e Bernardi. Tutti gli aggiornamenti in diretta.