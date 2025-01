Sci, nel trofeo MM Crew i giovani atleti del Lazio danno spettacolo

Dopo Campo Felice e Roccaraso, è stata Ovindoli la sede di tappa del frenetico calendario agonistico del Comitato Regionale Lazio – Sardegna. Si è infatti disputato il I° Trofeo MM Crew organizzato dall’omonimo team di Guarcino. Hanno partecipato tutti i migliori talenti della regione. Due le prove in programma, la innovativa gara “Flipper” ed un gigante. Ad imporsi in entrambe le gare sono state Lucrezia Sticca (SC Terminillo) e Lavinia Sambuco (SC Livata) che nel gigante ha preceduto le compagne di team Ranalli e Esposito in un podio targato tutto Livata. Tra i più giovani hanno bissato il successo Riccardo Abbruzzetti (MM Crew) negli U10, Victoria Foster Tirabassi (SC Terminillo) e Thomas Angiulli (SC Livata) negli U12 e Alessio Chiaretti (SC Terminillo) tra i Superbaby. Non è riuscito a bissare il successo nel gigante Alfredo Nanni (MM Crew), favorito della vigilia tra i Ragazzi ma squalificato nella seconda manche. Sempre nel gigante si sono imposti Alessandro Ranalli (SC Livata) negli U16, Giorgio Sant’Andrea (Snow Side) negli U14, Melissa Nardi (SC Terminillo) e Pietro Gaetani (MM Crew) tra gli U9, Serena Mingrone (MM Crew) negli U10, Ginevra Muratori (MM Crew) e Nicola Riario Sforza (MM Crew) negli U11e Ludovica Del Pinto (MM Crew) tra i Superbaby. Tra i Giovani oro per Cristina Petrucci (SC Livata) e Filippo Melchiorre (Lazio), e Susanna Fraddosio (SC Livata) e Francesco Galliano (SC Livata) tra i Senior. Nella innovativa gara “Flipper” oro per Alessandro Buono del (Allievi) salito sul podio anche nel gigante (bronzo) e Sofia Sticca (baby) entrambi del Terminillo. Successo anche per la promettente baby del team organizzatore Diletta Muratori. Al termine della due giorni di gare il Trofeo MM Crew è andato all’omonimo team, davanti al Livata e al Terminillo.

Particolarmente soddisfatto il direttore tecnico del Team MM Crew nonchè istruttore federale Gianni Mizzoni: “Abbiamo visto in gara ragazzi e ragazze desiderosi di mettersi in evidenza e fortemente motivati a strappare una prestigiosa convocazione per le più importanti gare a livello nazionale. I risultati tecnici sono stati davvero confortanti. Siamo felici di aver vinto il trofeo anche se non è stato facile considerando le inaspettate uscite nel gigante di molti nostri children. Per fortuna ci hanno pensato i più piccoli a regalarci questa bella soddisfazione”. “Abbiamo voluto questo doppio evento perché siamo convinti che costituisca una bellissima opportunità per valorizzare e far crescere le categorie giovanili – ha replicato Andrea Ruggeri, Presidente del CLS che ieri ha ricevuto ieri dal Coni la Stella di Bronzo al merito sportivo- voglio ringraziare fin d’ora per quanto hanno fatto e per quanto stanno facendo, gli Sci Club organizzatori delle gare del calendario Regionale del Nostro Comitato, per la loro dedizione e per gli sforzi organizzativi ed economici".

Cosa sono le gare Flipper

Le gare Flipper sono uno dei nuovi format introdotti dalla Fisi dalla scorsa stagione per l’attività giovanile. Il dislivello della gara di Flipper è uguale a quello delle competizioni di SL. Non è previsto un numero definito di cambi di direzione. La tracciatura prevede solamente l’utilizzo di pali da GS nelle categorie Children. Nelle categorie Pulcini oltre ai pali da GS può essere previsto l’inserimento di massimo 15 pali nani. Per la categoria Pulcini la distanza tra le porte di pali nani è di minimo 4 e massimo 8 metri e la distanza tra le porte da GS è di minimo 8 e massimo 12 metri. Per la categoria Children la distanza tra le porte è di minimo 12 metri e massimo 15 metri. Sono consentite le lunghe solo per la categoria Children (distanza tra le porte compresa tra i 4 metri e i 6 metri). Il format prevede l’utilizzo dello sci da Slalom.