Mondiali Sci diretta: via con il parallelo a squadre miste, segui l'Italia LIVE

14:59

Federica Brignone tra le favorite sulle nevi di Saalbach

Sulle nevi austriache di Saalbach parte tra le favorite l'azzurra Federica Brignone, fin qui grande protagonista in Coppa del Mondo e capace nella scorsa edizione dei Mondiali di vincere la medaglia d'oro nella combinata e quella d’argento in gigante (a 12 centesimi da Mikaela Shiffrin che anche stavolta, insieme all'altra statunitense Lindsey Vonn e alla svizzera Lara Gut-Behrami resta una delle avversarie più temibili.

14:51

Mondiali sci, Sofia Goggia a caccia dell'oro mancante

Tra le protatgoniste più attese ai Mondiali di Saalbach c'è Sofia Goggia, che di recente si è raccontata in un'intervista esclusiva al Corriere dello Sport-Stadio. La bergamasca, anche a causa dei diversi infortuni affrontati in carriera, non è mai riuscita a trionfare nella rassegna iridata e in Austria va a caccia dell'unico oro che manca nel suo ricchissimo palmares.

14:40

Parallelo a squadre miste: le avversarie dell'Italia

Nella gara di parallelo a squadre miste l'Italia è testa di serie n.3 nel tabellone e agli ottavi sfiderà l'Ucraina, mentre ai quarti troverebbe la Francia enell'eventuale semifinale una tra l'Austria 'padrona di casa' e la Svezia. L'obiettivo del team azzurro (Alex Vinatzer, Filippo Della Vite, Lara Della Mea e Giorgia Collomb) è andarsi a giocare l'oro in finale dove probabilmente dovrebbe affrontare una tra Svizzera e Norvegia.

14:30

Mondiali sci alpino, dove vederli in tv e in streaming

La gara di parallelo a squadre miste, come tutte le altre in programma ai Mondiali di sci alpino sulle nevi austriache di Saalbach, saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport (gratis e in chiaro) e su Eurosport 1 (per gli abbonati), ma anche in streaming su Rai Play (gratis) e su discovery+, Sky Go, Now e Dazn (per gli abbonati).

Saalbach, Austria