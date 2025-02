Mondiali sci: niente combinata per la coppia Shiffrin-Vonn

Niente super evento dello sci nella combinata donne a squadre; Mikaela Shiffrin e Lindsey Vonn non gareggeranno insieme a Saalbach formando una unica squadra made in USA . La campionessa americana, tornata a gareggiare nello slalom di Courchevel , in Francia , a distanza di due mesi dall’infortunio per la caduta nella seconda manche del gigante a Killington ( USA ), ha deciso che non parteciperà alla combinata a squadre femminile, in programma martedì 11 febbraio. Tale gara sostituisce la combinata alpina classica a livello individuale, in cui ogni team sarà composto da due atlete.

Niente combinata

Mikaela Shiffrin ha annunciato sui propri account social che non prenderà parte alla prova di combinata a squadre femminile in programma martedì 11 febbraio. Svanisce il sogno di vederla gareggiare in tandem con Lindsey Vonn, che aveva dato la disponibilità a svolgere tale gara. "Sto lavorando duramente per tornare al 100% della mia forma. E devo concentrare le mie energie", afferma Shiffrin.

Sui propri profili social ha ammesso di voler concentrare i propri sforzi sulla preparazione del gigante di giovedì 13 febbraio e dello slalom speciale in programma per sabato 15 febbraio.

Mikaela Shiffrin ha dichiarato: "Sto lavorando duramente per tornare al 100% della mia forma. Non è un compito facile ed ogni giorno porta con sé nuove sfide. Devo concentrare le mie energie in questo particolare momento ed è per questo che non parteciperò alla Combinata a squadre. Seguirò con trasporto e passione questo evento consapevole che tante mie compagne stanno sciando forte e credo gli Stati Uniti hanno ottime possibilità di portarsi a casa una medaglia in questa manifestazione".

Mikaela Shiffrin quindi non prenderà parte alla combinata a squadre, il nuovo format introdotto dai Campionati mondiali di sci alpino. L’accoppiata Shiffrin-Lindsey Vonn, un sogno di molti appassionati, non diventerà realtà.

La gara prevede la partecipazione di squadre composti da due atleti dello stesso genere, impegnati uno in discesa libera e l’altro nello slalom.

Nel corso della conferenza stampa prima dei Mondiali, Vonn aveva lanciato la proposta: “Iniziare con Mikaela sarebbe fantastico”, ma Shiffrin ha annunciato, “purtroppo non potrò partecipare alla combinata a squadre, non vedo l’ora di vedere la gara e di fare il tifo per i miei compagni di squadra”.