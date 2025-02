Goggia Brignone diretta discesa libera, segui i Mondiali di sci oggi

È il giorno in cui l'Italia sogna due azzurre sul podio Mondiale. A Saalbach, in Austria, alle 11 è in programma la discesa libera femminile: scendono, oltre a Delago e Pirovano, Sofia Goggia e Federica Brignone . Una sfida nella sfida, con un'attesa altissima. Di seguito tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

11:39

È il turno di Laura Gauche

Tocca alla francese Laura Gauche, 30 anni. Parte andando subito lunga e a metà gara è in forte ritardo e chiude a 1:43.75, ultima

11:38

Delago seconda, perde nel finale

Nicole Delago perde nel finale, 76 i centesimi di ritardo. L'azzurra sorride anche se la sua gara non è stata perfetta

11:35

Tocca alla prima delle azzurre, Delago

Scende in pista la prima italiana Nicol Delago. La tv inquadra il papà, tensione al massimo

11:34

La tedesca Weidle è la seconda a scendere

La seconda a scendere è la tedesca Weidle-Winkelman, ventotto anni di Stoccarda: non benissimo la sua gara, oltre un secondo di distacco dall'americana

11:30

Via alla gara

È iniziata la discesa libera del Mondiale: scende l'americana Johnson per prima: il crono di riferimento, quello da battere è 1:41.29, segno che la pista, visti i tempi delle prove, è molto scorrevole

11:26

Goggia e Brignone, le parole prima della gara

Queste le parole di Sofia Goggia prima della gara: "Ho studiato di nuovo tutte le linee gli adattamenti delle ragazze che sono andate meglio in prova". Queste invece quelle di Federica Brignone: "Gara entusiasmante da vivere fino al 30. Devo riuscire a stare tranquilla e rilassata. Una di quelle gare in cui devi lasciare andare lo sci, non devo essere aggressiva come faccio di solito"

11:09

Ci siamo, tra poco via alla discesa libera

Ci siamo, tra poco via alla prova Mondiale di discesa libera

10:45

Discesa libera, come sono andate le ultime prove

Ieri ultima giornata di prove della discesa libera: la ceca Ester Ledecka ha messo tutte in fila ottenendo il miglior tempo. Dietro di lei l’austriaca Mirjam Puchner, poi la tedesca Emma Aicher. La migliore delle italiane è stata Federica Brignone che ha chiuso al quarto posto. Caduta senza conseguenze per Sofia Goggia che questa mattina sarà regolarmente al cancelletto di partenza.

10:41

SuperG Mondiale, come sono andate le due azzurre

10:39

Goggia e Brignone, dove seguire la discesa in diretta

10:30

Discesa libera: l’ordine di partenza

Queste le prime quindici atlete che scenderanno in pista nella gara di discesa libera femminile in programma a Saalbach: 1 Breezy Johnson (Usa), 2 Kira Weidle-Winkelmann (Ger), 3 Nicol Delago (Ita), 4 Laura Gauche (Fra), 5 Ester Ledecka (Cze), 6 Ilka Stuhec (Slo), 7 Cornelia Huetter (Aut), 8 Lara Gut-Behrami (Sui), 9 Mirjam Puchner (Aut), 10 Kajsa Vickhoff Lie (Nor), 11 Corinne Suter (Sui), 12 Sofia Goggia (Ita), 13 Laura Pirovano (Ita), 14 Federica Brignone (Ita), 15 Stephanie Venier (Aut).

10:22

Super G, tocca a Brignone e Goggia

Ci siamo per la prova di discesa libera del Mondiale a Saalbach, in Austria. In gara 33 atlete da 16 Paesi: saranno quattro le azzurre in gara, tra le quali Sofia Goggia e Federica Brignone.

