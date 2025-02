Sofia Goggia, che delusione in discesa: il chiaro gesto all'arrivo

SAALBACH - Una campionessa come Sofia Goggia si rende conto subito all’arrivo che la sua discesa libera non è stata un granché. Scuote la testa appena oltrepassato il traguardo a Saalbach: la sua prova ai Mondiali è da dimenticare. Un vero peccato quando sullo schermo appare il tempo: 1’43''26. Decima posizione momentanea per lei. Destinata a peggiorare. Quella testa scossa in quel modo mostra tutta la sua delusione.