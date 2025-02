Mondiali Sci diretta: segui l'Italia nella combinata a squadre femminile LIVE

SAALBACH (AUSTRIA) - Un'altra giornata di gare ai Mondiali di sci alpino sulle nevi austriache di Saalbach , dove oggi (11 febbraio) è in programma prima la combinata a squadre femminile con una manche di discesa (ore 10) e poi una di slalom (ore 13.15) . Non scenderanno in pista Sofia Goggia e Federica Brignone per difendere i colori azzurri, rappresentati invece in pista dalle tre coppie formate da Laura Pirovano-Giorgia Collomb (Italia 1), Elena Curtoni-Martina Peterlini (Italia 2), e Nicol Delago-Marta Rossetti (Italia 3). Segui la diretta della giornata con tutti gli aggiornamenti e le dichiarazioni delle protagoniste.

11:10

Nicol Delago la più veloce per l'Italia: la posizione delle azzurre

È stata Nicol Delago (Italia 3 con Marta Rossetti) l'italiana più veloce nella manche di discesa della combinata squadre femminile ai Mondiali di sci a Saalbach. Per lei il decimo tempo in 1:42.66 (+1.06 rispetto alla statunitense Macuga, prima). Quattrodicesima posizione per Laura Pirovano (Italia 1 con Giorgia Collomb) che ha chiuso in 1:43.56 (+1.96) mentre Elena Curtoni (Italia 2 con Martina Peterlini) ha chiuso con il 19° tempo in 1:43.98 (+2.38).

11:04

Conclusa la manche di discesa: è Macuga la migliore

Lauren Macuga (Usa 2 con Paula Moltzan) in 1:41.60, Emma Aicher (Germania 1 con Lena Durr) in 1:41.83 (+0.23) e la 'padrona di casa' Mirjam Puchner (Austria 1 con Katharina Liensberger) in 1:41.88 (+0.28) sono state le migliori nella manche di discesa valida per la gara di combinata a squadre femminile dei Mondiali di sci alpino a Saalbach.

10:57

Chi sono le tre azzurre che scenderanno in pista nello slalom

Tre le azzurre che scenderanno in pista nella manche di slalom in programma alle ore 13:15 dopo quella di discesa che sta per concludersi: saranno Giorgia Collomb (Italia 1 con Laura Pirovano), Martina Peterlini (Italia 2 con Elena Curtoni) e Marta Rossetti (Italia 3 con Nicol Delago).

10:50

Lindsey Vonn delude: l'americana lontana dalle prime

Dopo lo spavento e l'uscita di gara nella discesa individuale, Lindsey Vonn delude anche oggi: 1:44.11 (+2.51 rispetto alla connazionale Macuga che ora è prima) per la 40enne statunitense, al momento 19esima su 19.

10:44

Elena Curtoni: "Ho preso una bella legnata"

Elena Curtoni racconta la caduta che l'ha vista protagonista dopo la linea del traguardo a Saalbach: "Ho preso una bella legnata - ha detto ai microfoni di Rai Sport -. Peccato per la gara, volevo far meglio".

10:41

Macuga velocissima: Usa 2 ora in vetta

Lauren Macuga velocissima: con il tempo di 1:41.60 scavalca la tedesca Emma Aicher (+0.23) e porta momentyaneamente in vetta la coppia Usa 2 (completata da Paula Moltzan).

10:37

Dopo l'oro individuale terzo tempo per la Johnson

Breezy Johnson, oro nella discesa individuale, chiude in 1:42.11: la statunitense è al momento terza (+0.28 rispetto alla tedesca Aicher che continua a guidare la classifica momentanea).

10:32

La campionessa olimpica Suter scavalca Nicol Delago

Quinto tempo per la svizzera Suter, campionessa olimpica di discesa a Pechino 2022: con il tempo di 1:42.64 (+0.81 rispetto alla prima, la tedesca Aicher) chiude 2 centesimi avanti a Nicol Delago, ora sesta.

10:27

L'austriaca Puchner a soli 5 centesimi dalla tedesca Aicher

Grande discesa dell'austriaca e 'padrona di casa' Puchner, che con il tempo di 1:41.88 è ora seconda (+0.05 rispetto alla redesca Aicher)

10:24

Male la svizzera Gut-Behrami, Nicol Delago ora è quarta

Continua a deludere la svizzera Gut-Behrami: 1:42.89 (+1.06 rispetto alla prima, la tedesca Aicher) e solo quinto tempo per lei, al momento dietro a Nicol Delago che è quarta e migliore tra le azzurre.

10:16

Laura Pirovano meglio di Elena Curtoni ma dietro a Nicol Delago

Terzo tempo momentaneo per Laura Pirovano che chiude in 1:43.56 (+1.73 rispetto alla prima, la tedesca Aicher), davanti a Elena Curtoni ma dietro a Nicol Delago che al momento resta terza.

10:14

Nicol Delago più veloce di Elena Curtoni, ora Laura Pirovano

Quarto tempo momentaneo per Nicol Delago che chiude in 1:42.66 (+0.83 rispetto alla prima) e supera Elena Curtoni (ora quarta). In pista adesso Laura Pirovano, che forma la coppia Italia 1 insieme a Giorgia Collomb).

10:12

Terzo tempo momentaneo e spavento per Elena Curtoni, ora Nicol Delago

Terzo tempo al momento per Elena Curtoni (Italia 2 insieme a Martina Peterlini) che chiude in 1:43.98 (+2.15 rispetto alla prima) e cade dopo la linea del traguardo. Ora in pista Nicol Delago (che forma la coppia Italia 3 con Marta Rossetti).

10:05

Iniziata la gara, ora in pista Elena Curtoni

Iniziata la gara: al momento prima le tedesca Weidle-Winkelmann (1:42.21) davanti alla svizzera Blanc (in coppia con Mellard) (+1.89). Adesso in pistaElena Curtoni (accoppiata a Martina Peterlini).

09:53

Combinata a squadre donne: i pettorali delle azzurre

Questi i pettorali delle tre coppie azzurre: numero 3 per Elena Curtoni e Peterlini (Italia 2), numero 5 per Nicol Delago e Rossetti (Italia 3), e infine numero 6 per Pirovano e Collomb (Italia 1).

09:45

Mondiali di sci, dove seguirli in tv e in streaming

La combinata a squadre femminile, come tutte le altre gare dei Mondiali di sci alpino in corso sulle nevi austriache di Saalbach, sarà trasmessa in diretta tv su Raisport e su Eurosport e in streaming sulle piattaforme RaiPlay, Discovery+, SkyGo e NOW Tv.

Saalbach, Austria