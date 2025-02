Slalom maschile diretta mondiali sci: Italia protagonista, segui l'ultima gara

Proseguono i Mondiali di sci alpino 2025 , stavolta con lo slalom maschile a Saalbach, in Austria. Quasi 100 sciatori al via per la doppia discesa, con l'Italia che schiera Alex Vinatzer, Tobias Kastlunger e Stefano Gross . Prima manche alle 9.45, poi seconda run alle 13.10: segui l'evento in diretta.

10:55

Slalom, la top 10 della prima manche

1. Clement Noel 59″23

2. Loic Meillard +0.19

3. Atle Lie McGrath +0.64

4. Timon Haugan +0.70

5. Linus Strasser +0.77

6. Manuel Feller +1.28

7. Tanguy Nef e Steven Amiez +1.49

9. Fabio Gstrein +1.50

10. Lucas Pinheiro Braathen +1.51

10:49

Gross: "Cercheremo di far bene"

"Col 29 non pensavo di poter arrivare giù per primo, sotto al palo diventava difficoltoso trovare gli appoggi giusti. C'è ancora una manche e cercheremo di tirar fuori tutto quello che abbiamo e di divertirci". Queste le parole di Stefano Gross.

10:42

Gross il migliore degli azzurri, è 14°

Stefano Gross chiude al 14° posto, a +1.88 dal leader Clement. Male tutti gli azzurri, lontanissimi dalla vetta.

10:39

Vinatzer: "Cerchiamo di dare il massimo"

"Non è ancora finita, abbiamo perso la prima manche ma cerchiamo di dare comunque il massimo". Queste le parole di Vinatzer dopo la sua deludente prova.

10:38

Male anche Kastlunger, è penultimo

Kastlunger chiude in 1:02.45, a +3.22 dalla vetta e con il penultimo posto.

10:29

Italia, tutte le speranze affidate a Kastlunger e Gross

Tra poco sarà il momento di Kastlunger (27) e Gross (29), gli ultimi due azzurri in gara.

10:22

Malissimo Vinatzer, è ultimo

Gara da dimenticare per Vinatzer, ultimo in 1:01.77 a ben +2.54 dalla vetta.

10:19

È il momento di Vinatzer

È il momento del primo azzurro, sta per scendere Vinatzer.

10:13

Meillard vicinissimo a Clement

Lo svizzero chiude a soli +0.19 dal leader della prima manche e resta dunque in lizza per l'oro. Vicini anche i norvegesi Mcgrath e Haugan, potrebbe servire un tempo sotto il minuto per restare in lizza per l'oro.

10:10

Attesa per Vinatzer, scende per 18°

Pettorale numero 18 per Vinatzer, che sarà il primo degli azzurri a scendere. Poi Kastlunger per 27° e Gross per 29°.

10:05

Saalbach, Noel Clement davanti a tutti

Al via la prima manche, iniziata alle ore 9.45, con il francese Noel Clement per ora davanti a tutti in 59.23.

Saalbach - Austria