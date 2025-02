Vi ricordate quando Tomba interruppe il Festival di Sanremo? Il racconto (37 anni fa) di una giornata epica  

Il 27 febbraio 1988 è una data che rimarrà per sempre impressa nella memoria sportiva italiana. In quella giornata di 37 anni fa, Alberto Tomba, giovane sciatore bolognese di 21 anni, fermò letteralmente tutto il Paese. E lo tenne incollato al piccolo schermo, fino a farlo esultare in tripudio generale. Quel giorno, infatti, conquistò la medaglia d'oro nello slalom speciale alle Olimpiadi invernali di Calgary . Quel giorno, divenne il primo italiano a vincere due ori nella stessa edizione dei Giochi Invernali.

Il Festival di Sanremo si ferma

La serata era già di per sé speciale per l'Italia. Al Teatro Ariston si svolgeva la serata finale del Festival di Sanremo, condotto da Miguel Bosé e Gabriella Carlucci. Durante la trasmissione, in un gesto senza precedenti, i conduttori interruppero la diretta per collegarsi con Calgary, dove Tomba stava per affrontare la seconda manche dello slalom speciale. L'Italia intera trattenne il respiro mentre il giovane sciatore si preparava a scendere in pista. Nella prima

manche, Tomba aveva chiuso al terzo posto, con un distacco di 63 centesimi dal tedesco Frank Wörndl, leader provvisorio. La pressione era alta, ma Alberto, noto per la sua determinazione e il suo stile aggressivo, affrontò la seconda manche congrinta e precisione. Concluse la sua prova con un tempo totale di 1'39"47, mettendo a dura prova i nervi dei suoi avversari. Dopo la discesa di Tomba, restavano ancora due atleti ad affrontare la pista: lo svedese Jonas Nilsson e il tedesco Wörndl. Il primo commise alcuni errori, scivolando fuori dal podio. Toccò quindi al secondo, che partiva con un margine di vantaggio, ma la pressione giocò a suo sfavore. Al traguardo, il suo tempo risultò di sei centesimi più lento rispetto a quello di Tomba, consegnando così l'oro all'italiano.

L'ovazione del teatro Ariston

Al Teatro Ariston, il pubblico esplose in un'ovazione. La vittoria di Tomba interruppe la kermesse musicale, unendo sport e spettacolo in un momento storico per il Paese. Quella sera, Massimo Ranieri vinse il Festival con "Perdere l'amore", ma l'eroe indiscusso fu Alberto Tomba, che con la sua impresa portò l'Italia sul tetto del mondo dello sci alpino. Una "Inevitabile follia", proprio come la canzone di Raf che seguì il suo trionfo facendo riprendere il via alla kermesse musicale. Questo doppio successo a Calgary segnò l'inizio di una carriera straordinaria per Tomba, che negli anni successivi avrebbe continuato a dominare le scene dello sci mondiale, diventando una leggenda dello sport italiano.