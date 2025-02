Brignone e Goggia diretta discesa libera: segui la gara di Coppa del Mondo a Kvitfjell 

E' tutto pronto per discesa libera femminile in programma a Kvitfjell (Norvegia), che vale per la Coppa del Mondo di sci alpino. I fari sono accesi su Sofia Goggia e Federica Brignone, elogiata dopo i recenti successi da Deborah Compagnoni. Si parte alle ore 10.30 in punto: al cencelletto 53 atlete in rappresentanza di 13 Paesi diversi. In classifica generale Federica Brignone guida con 999 punti, l'azzurra è prima anche nella graduatoria di specialità con 289 punti, davanti a Sofia Goggia, Segui la gara in diretta.