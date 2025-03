"Lo scongelamento é la parte più dolorosa", il problema alle parti intime dello sciatore olimpionico é insopportabile

HELSINKI (Finlandia) - La virtù, prima di ogni altra cosa. Il fondista finlandese Remi Lindholm nel corso della propria carriera ha vissuto sfide al limite dell’impossibile: gare su distanze di 50 km a temperature insostenibili, alla ricerca di un’impresa sportiva da ottenere a caro prezzo. In questo caso - come racconta il diretto interessato - il prezzo sarebbe potuto essere addirittura carissimo. Lo sciatore di origini svedesi ha raccontato con dovizia di particolari l suo bizzarro rischio professionale: il congelamento del suo pene, avvenuto in ben due occasioni nel corso della sua carriera. Remi Lindholm ha rappresentato la sua nazione alle Olimpiadi invernali del 2022 a Pechino, gareggiando nella massacrante gara di cross-country maschile da 50 km, con una distanza che è stata ridotta a gara in corso a soli 28,4 km per le avverse condizioni meteo e temperature al di sotto del 20º sotto zero. Ed è proprio qui che l’atleta finnico ha rischiato l’amputazione del suo membro.