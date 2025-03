Sofia Goggia e Federica Brignone vogliono un grande risultato. A Are, in Svezia, la valdostana vuole conquistare lo slalom gigante, ultimo appuntamento tra le porte larghe prima delle finali di Sun Valley. La bergamasca, invece, vuole dare continuità a un periodo positivo in cui manca soltanto la vittoria. Federica potrebbe ipotecare definitivamente la sua seconda coppa del mondo: serve una vittoria per lanciarsi verso il trionfo. Prima manche alle 9:30, seconda alle 12:30. Tutti gli aggiornamenti in diretta.