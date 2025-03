Sara Proietti Cignitti regala al Lazio il titolo italiano U14 nella 4km di fondo

Cignitti: "Non mi sarei mai aspettata questo risultato a inizio stagione"

Le parole della neo campionessa italiana di sci nordico Sara Proietti Cignitti: “Sono molto contenta dell’incredibile risultato ottenuto. E’ stata una gara sofferta all’inizio, ma sapevo di non dover mollare e tenere duro fino alla fine. Non mi sarei mai aspettata questo risultato a inizio stagione, e a dire il vero neanche questa mattina. Ringrazio la mia allenatrice Marianna Micozzi, Giorgio Tognetti e tutto il mio team del Winter Sport Club Subiaco. Ringrazio anche la mia famiglia e tutto il CLS che mi sono stati sempre vicini”. Si tratta di un risultato fantastico, una vera perla per tutto il movimento sciistico regionale come ha sottolineato il Presidente del CLS-FISI Andrea Ruggeri: “Il Lazio può gonfiare il petto per il grande risultato centrato dalla sua giovane atleta capace di salire sul gradino più alto del podio in una specialità notoriamente riservata agli atleti ed atlete del Nord. Plaudo ovviamente alla nostra protagonista di questa impresa, ai suoi tecnici e ai dirigenti che hanno portato il nostro comitato ad essere un’eccellenza non solo nella nostra regione ma a livello nazionale”.