Brignone e Goggia diretta super G femminile: segui la gara di sci a La Thuile

Ci siamo. Dopo il maltempo e il programma rivoluzionato a causa del meteo, il superG di La Thuile, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino al femminile, andrà in scena oggi (ore 11) con in vetrina le azzurre Goggia e Brignone, con quest'ultima che punta a vincere sulla pista "di casa". La Coppa del Mondo è sempre più a portata di mano di Federica, che si presenta in Valle d'Aosta con 322 punti di vantaggio nei confronti di Lara Gut-Behrami, la riviale principale, per tentare di chiudere la contesa. Segui la gara in diretta...