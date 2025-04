Momenti di tensione e ansia per Federica Brignone , protagonista di una bruttissima caduta il gigante femminile dei Campionati Italiani di sci alpino 2025 a Moena. La sciatrice azzurra, oro mondiale in carica e reduce dal trionfo in Coppa del Mondo, è stata portata via in elicottero . La caduta è arrivata durante la seconda manche, dopo che aveva firmato il miglior tempo nella prima discesa. Durante la discesa Federica Brignone ha inforcato con il braccio una delle porte , perdendo l'equilibrio. Durante la caduta c'è stata una rotazione del ginocchio e una dura botta alla tibia , che hanno reso necessario l'intervento dell'elicottero per portarla all'ospedale più vicino. Si attendono nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni. Con lei c'è il fratello e allenatore Davide.

12:32

Quando sono in programma le Olimpiadi di Milano-Cortina

Ai Giochi invernali di Milano Cortina mancano 309 giorni: le Olimpiadi sono in programma dal 6 al 22 febbraio 2026

12:31

Caduta Federica Brignone, il pensiero subito a Milano-Cortina

Ovviamente il pensiero dei tifosi (e forse anche della stessa Federica Brignone e del suo staff) è andato subito alle Olimpiadi di Milano-Cortina, in programma tra 10 mesi. La campionessa azzurra, che in carriera ha vinto e rivinto tutto, vuole solo l'oro olimpico per mettere la ciliegina sulla torta di un percorso, già adesso, straordinario

12:27

Beffa Brignone, qual era il suo programma

Con la speranza che l'infortunio non sia serio e questo sia solo un brutto spavento, è chiaro che l'infortunio di Federica Brignone rappresenta una vera beffa. Terminata la stagione agonistica, da trionfatrice, Federica aveva in programma i campionati italiani per poi concedersi mesi di vacanza e allenamento ma senza salire sugli sci almeno per qualche settimana

12:25

Federica Brignone come sta: "Ha dolori a gamba e braccio"

Federica Brignone, stando a quanto riporta il Corriere della Sera, avverte "dolori a braccio e gamba". Si teme una frattura della tibia. Sarà la federazione, che è in attesa di notizie, a comunicare ufficialmente le condizioni della campionessa

12:17

La dinamica dell'incidente di Federica Brignone

Federica Brignone ha inforcato una porta, facendo un'extra-rotazione ed uscendo verso destra. Le gambe hanno ruotato in modo anomalo e l'impatto sulla neve è stato forte. QUI LA FOTOSEQUENZA

12:15

Federica Brignone, dove si trova adesso

Federica Brignone in questo momento si trova all'ospedale di Trento per accertamenti

12:14

Caduta Brignone, come stava andando la gara

Al momento della caduta, Federica Brignone era al comando della seconda manche del gigante ai campionati italiani, con 17 centesimi di vantaggio su Ilaria Ghisalberti. Se avesse mantenuto la posizione il suo sarebbe stato il quinto titolo in gigante agli assoluti.

12:02

Infortunio Brignone, si teme per ginocchio o tibia

Si teme per il ginocchio o la tibia per Federica Brignone: momenti di grande ansia nello staff della campionessa e tra i tifosi

12:02

Federica Brignone shock, cosa è successo

Paura per Federica Brignone, caduta a Moena durante i campionati italiani di gigante. È stata portata via in elicottero

