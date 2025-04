Federica Brignone a Verissimo: la crisi, la sorpresa di Tomba e le parole sul fidanzato Davide

Prima volta a Verissimo per Federica Brignone. L'intervista è stata realizzata il giorno precedente alla brutta caduta della campionessa azzurra, avvenuta durante la seconda manche dello slalom gigante ai campionati italiani assoluti in corso in Val di Fassa. Proprio per celebrare la sciatrice e la sua grandissima stagione, augurandole una pronta guarigione e di vederla in breve tempo di nuovo sugli sci, Silvia Toffanin ha mandato in onda l'intervista. La Brignone si è raccontata a 360 gradi, tra vita professionale e privata e ad un certo punto in studio è arrivato anche Davide, il fratello nonché allenatore. L'ospitata è cominciata con la sua infanzia, trascorsa sulle nevi della Valle d'Aosta. Sciare è una passione di famiglia e Federica ha iniziato per gioco, per imitare i genitori che sono sempre stati grandi appassionati di questo sport. Particolarmente intenso il rapporto con il padre, che è stato anche il suo primo allenatore.

Prima la crisi, poi la stagione ricca di successi

Sulla sua stagione ricca di successi Federica Brignone ha ammesso: "Ovviamente non mi aspettavo tutto questo anche se mi sono impegnata, sono cresciuta a poco a poco". Ha poi ricordato il periodo di crisi di qualche anno fa, quando ha pensato di mollare le piste: "Erano ormai tanti anni che stavo in giro, c'era stato il Covid. Avevo perso la parte di svago, di entusiasmo, non sapevo se continuare o meno. Io ho iniziato a fare Coppa del Mondo nel 2009. Poi ho cambiato idea". Insomma, un periodo di scoraggiamento che per fortuna è stato superato brillantemente. Durante l'intervista a Verissimo, la Brignone ha inoltre ringraziato il Corpo dei Carabinieri per il loro sostegno: "Hanno creduto in me quando avevo 17 anni, quando ero una ragazzina. Quando hai quell'età lì è importante un sostegno. Loro hanno creduto subito in me. Li ringrazio". Ha aggiunto: "Mi auguro di vivere serena, di godermi la vita e basta".

Il video messaggio di Alberto Tomba

Non è mancato un video messaggio da parte di Alberto Tomba, che ha ricordato quella volta che ha conosciuto la Brignone da bambina. Una foto amarcord che a vederla oggi non lascia di certo indifferenti. "Quella foto assieme, quando ero sul Monte Bianco, che mi allenavo, eri piccolina e guarda come sei diventata. Preparati, fra poco passerei Maresciallo, ci vediamo sul traghetto per la Sardegna, mi raccomando. E poi dobbiamo festeggiare con i nostri due fan club, una bella cena, che porta fortuna per le Olimpiadi Milano Cortina. Mi raccomando, chiamami", ha detto il campione.

L'amore per il fidanzato Davide

Federica Brignone è fidanzata da qualche tempo con Davide, un ragazzo del suo paese, La Salle, che ha conosciuto grazie al fratello e che lavora nel suo ambiente. In passato, è stata per otto anni con lo sciatore francese Nicolas Raffort, ma oggi preferisce mantenere la sua relazione lontana dai riflettori: proprio per questo motivo, le informazioni sul suo fidanzato Davide sono estremamente ridotte. Anche nel salotto di Silvia Toffanin non si è sbilanciata più di tanto: "Quando ci vediamo non parliamo sempre di sci, non c'è bisogno di dire sempre ho vinto, ho fatto questo ecc. Preferisco condividere con lui momenti belli, felici, di quotidianità. Sogno una famiglia come la mia. Ora non è il momento ma magari tra qualche anno si vedrà. Spero di essere fortunata".