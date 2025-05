Federica Brignone non molla: "Primo obiettivo, tornare a camminare"

Federica Brignone torna farsi viva sui social, per ringraziare delle attenzioni ricevute e soprattutto aggiornare tifosi e appassionati di sci sulle sue condizioni. A 30 giorni dal delicato intervento chirurgico subito per per la riduzione e sintesi della frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre alla riparazione legamentosa del compartimento mediale del ginocchio, la campionessa del mondo è carica e fiduciosa , seppur conscia della lunghezza del percorso e concentrata sui piccoli miglioramenti, un passo alla volta, verso le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina .

"Un mese dall'incidente e tutto procede bene"

Con un post sul suo profilo ufficiale di ig, la valdostana mostra alcune immagini che testimoniano il duro lavoro cui si sta sottoponendo per recuperare bene ed il prima possibile, aggiungendo un messaggio con il quale unisce la gratitudine per il supporto ricevuto a un'onesta analisi della situazione: "Un mese dall'incidente. Tutto procede e bene, ogni giorno riesco a fare anche un piccolissimo step! Un grazie a chi mi sta seguendo per la riabilitazione, a chi in questo mese è passato a trovarmi, ha passato del tempo con me, a chi mi ha regalato dolci, fiori, libri o messaggi di sostegno! Il mio obiettivo adesso è tornare a camminare!".