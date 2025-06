Federica Brignone, sospiro di sollievo: nessuna nuova operazione. Ma l'Olimpiade...

TORINO - "Mi piacerebbe dire che sarò presente alla prossima Olimpiade, ma ad oggi non lo so: ci proverò e sto lavorando anche per quello, ma la mia salute viene prima di tutto". Sono le parole in conferenza stampa di Federica Brignone, fuoriclasse dello sci italiano, a due mesi dal terribile infortunio in Val di Fassa. "Ci sono possibilità ma non è detto nulla, è anche difficile fare delle previsioni perché bisogna passare da diversi step - spiega la campionessa azzurra dal J Medical, struttura in cui sta svolgendo la riabilitazione - e vere date non ne abbiamo: ci sono poche persone che hanno avuto un infortunio del genere, di conseguenza è anche complicato stabilire il percorso".